Житель Ханты-Мансийска, насмерть сбивший на тротуаре ребёнка, получил 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-02T10:04:36+03:00

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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что в октябре 2018 года, вечером, пьяный обвиняемый сел за руль своего авто. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар и наехал на двух пешеходов. В результате ДТП от полученных повреждений скончался пятилетний ребёнок.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года. Взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн. рублей в пользу каждого родителя. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU