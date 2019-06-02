Более 2,5 тысяч сургутян приняли участие в праздновании Дня защиты детей

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-02T09:18:59+03:00

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Более 2,5 тысяч жителей Сургута приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей 1 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в детский праздник артисты театра и куклы «Петрушка», Городского культурного центра и Центра детского творчества подарили юным горожанам праздничную программу «Разноцветные мечты». Для ребят в «Сквере детства» прошли творческие мастер-классы, спортивные развлечения и многочисленные мастер-классы.

Заместитель главы Сургута Александр Пелевин поблагодарил ребятишек «за искрящиеся глаза, лучезарные улыбки, невинные шалости и проделки».

- Оставайтесь всегда такими же яркими, любите своих родителей и родной город, - пожелал он ребятам.

Торжественную церемонию открытия провели воспитанница спортивной школы «Виктория», победительница международных первенств по армрестлингу Анастасия Куцык и ученик гимназии «Лаборатории Салахова», победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, обладатель знака «Школьник-исследователь» научной конференции «Шаг в будущее» Максим Привалов. Ребята пронесли по площади флаг страны Детства.

Отметим, что сегодня, 2 июня, в 11 часов в Городском культурном центре пройдёт интерактивная программа «Вверх по радуге». Участники смогут принять участие в играх, сфотографироваться в фотозонах, получить подарки и принять участие в мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU