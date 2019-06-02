СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-02T07:37:35+03:00

Появились подробности ДТП, которое произошло в Октябрьском районе Югры в конце мая. Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре

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Югорские следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП участием пассажирского микроавтобуса в Октябрьском районе. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, водителя микроавтобуса допросили в качестве подозреваемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствие выяснило, что 27 мая на 181 км трассы «Ханты-Мансийск – Талинка» грузовик выполнял поворот налево. В это время пассажирский микроавтобус, ехавший из Ханты-Мансийска в Югорск в попутном с «КАМАЗом» направлении, стал его обгонять и выехал на встречку. Во время обгона машины столкнулись и микроавтобус опрокинулся.

Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В результате аварии погиб 60-летний житель Югорска, пассажир микроавтобуса, ещё семеро были госпитализированы. Водители получили незначительные повреждения и от госпитализации оказались. Чтобы установить степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования проверят организатора пассажирской перевозки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU