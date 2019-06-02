Житель Нефтеюганска несколько раз поверил «сотрудникам банка» и лишился кучи денег
В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, пострадавшим стал 57-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне пострадавший оставил заявку на получение кредита на сумму 300 тыс. рублей на сайте одного из банковских учреждений. Спустя какое-то время с мужчиной связалась «менеджер» банка и сообщила, что для осуществления сделки нужно перевести деньги в размере 10 тыс. рублей в качестве залога. Доверчивый горожанин купился на враньё и выполнил просьбу «сотрудницы».
Чуть позже ему ещё раз позвонили из организации. Из-за «плохой кредитной истории» мужчине предложили оформить «поручительство» банка, стоимостью 20 тыс. рублей. Тогда нефтеюганец усомнился в порядочности звонивших, но деньги перевёл.
Затем, уже в третий раз, мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и пообещали застраховать получаемый кредит. Для этого нефтеюганца попросили провести несколько операций в терминале, после чего с его счёта пропали ещё 18 тысяч рублей.
Следующий звонок не заставил долго ждать, и, в общей сложности, заявитель лишился около 70 тысяч рублей. Сейчас мошенников ищут.
Нефтеюганск - кредит.
ИСТОЧНИК KP.RU