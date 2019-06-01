В Югре растёт количество многодетных семей

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-01T18:13:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Югра занимает среди субъектов Российской Федерации девятое место по рождаемости. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова на очередном заседании.

Коэффициент рождаемости в автономном округе в 1,2 раза выше, чем в среднем по стране. Ежегодно в Югре рождается более 20 тысяч малышей. По естественному приросту населения регион на шестом месте в России.

В автономном округе за период с 2016 по 2018 годы отмечается устойчивая тенденция роста количества многодетных семей и детей в них. Так, количество многодетных семей увеличилось на 33,95%, в том числе с тремя детьми – на 27,85%, с 19680 семей в 2016 году до 25162 в 2018 году; с четырьмя детьми – на 40%, с 2855 семей в 2016 году до 3997 семей в 2018 году; с пятью и более детьми – на 37%, с 855 семей в 2016 году до 1172 семей в 2018 году.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко сообщила, что в настоящее время уже 1227 молодых многодетных семей Югры получили выплаты на погашение долга по ипотечному кредиту.

- Более 20 тысяч жителей южной зоны региона – 6385 семей – получают компенсацию расходов по обращению ТКО, - привела она данные. – Как только плата распространится и на северную зону, ее жителям также будет доступна эта компенсация.

ИСТОЧНИК KP.RU