Многодетной семье из Мегиона полицейские подарили детское автокресло

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-01T17:18:57+03:00

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Ко Дню защиты детей госавтоинспекторы подарили многодетной семье Абрамцовых из Мегиона автолюльку.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, такой подарок оказался весьма кстати – родители, воспитывающие троих сыновей, в ближайшее время ожидают появления на свет нового члена семьи. Автомобильное удерживающее устройство для младшего сына у них уже есть, а вот второе для будущего ребенка они еще не приобрели.

Начальник ГИБДД Мегиона майор полиции Виктор Аленников вручил такой важный и необходимый подарок многодетной маме и пожелал семье здоровья. Также дорожный полицейский напомнил, какие правила безопасного поведения на дорогах стоит соблюдать во время прогулок с детской коляской, чтобы избежать происшествий на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU