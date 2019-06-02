Погода в Югре 2 июня: тепло и умеренный дождь

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-02T04:24:50+03:00

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В Югре сегодня, 2 июня, ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшой, в западных районах умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +1…+6… ºС, в западных районах +7…+12 ºС. Днем будет облачно с прояснениями. По западной половине округа небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, гроза, по восточной половине местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в западных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха составит +16…+21… ºС, местами +8…+13… ºС.

В Ханты-Мансийске ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +4…+6… ºС. Днём облачно с прояснениями, дождь. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +17…+19 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU