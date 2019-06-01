В Сургуте с понедельника отключают горячую воду
Опрессовки помогут выявить необходимый ремонт теплосетей
В Сургуте с понедельника отключают горячую водуФото: Татьяна Коркина
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Ежегодно в летний период отключение горячей воды происходит для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период. Первые отключения в Сургуте начнутся уже 3 июня.
Так, с 3 по 16 июня без блага цивилизации останутся жители восточной части города - 25 и 27 микрорайонов.
Напомним, официально отопительный сезон завершился в Сургуте 29 мая. Соответствующее постановление было подписано в мэрии. Как отметили департаменте городского хозяйства, с понедельника, 3 июня, начнутся опрессовки. В этой связи и начинается поэтапное отключение горячей воды в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU