2019-06-01T15:38:42+03:00
Общество

В Сургуте с понедельника отключают горячую воду

Опрессовки помогут выявить необходимый ремонт теплосетей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с понедельника отключают горячую водуВ Сургуте с понедельника отключают горячую водуФото: Татьяна Коркина
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Ежегодно в летний период отключение горячей воды происходит для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период. Первые отключения в Сургуте начнутся уже 3 июня.

Так, с 3 по 16 июня без блага цивилизации останутся жители восточной части города - 25 и 27 микрорайонов.

Напомним, официально отопительный сезон завершился в Сургуте 29 мая. Соответствующее постановление было подписано в мэрии. Как отметили департаменте городского хозяйства, с понедельника, 3 июня, начнутся опрессовки. В этой связи и начинается поэтапное отключение горячей воды в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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