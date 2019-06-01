В Ханты-Мансийске стартовала игры юных соотечественников

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-01T13:23:51+03:00

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Сегодня, 1 июня, в Ханты-Мансийске стартуют V Всемирные игры юных соотечественников. Более 650 ребят прилетели в Югру из разных уголков мира

По информации «ЮграМегаСпорт», самыми первыми 31 мая прибыли представители Иордании, Кореи, Монголии, Таиланда, Туркменистана, Словении, Туниса, Ливана, Сирии, Катара, Мальты, Македонии и Абхазии. Также на игры приехали почётные гости – именитые спортсмены.

Так, олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила важность того, как традиционно начинаются Игры: - Дорогие ребята, сегодня мы открываем наши Игры, и сегодня Всемирный день защиты детей. Хорошо, что мы всегда начинаем с того, что отдаем дань прошлому, которое сейчас дает нам возможность жить спокойно. Нет семьи в этой стране, которую бы не тронула Великая Отечественная война. Поэтому передавать эту память - наша с вами задача. Приятно, что это стало нашей традицией.

Представительница Хорватии Татьяна Мазукелли приезжает на Всемирные игры юных соотечественников не впервые. "Хорватию пригласили к участию второй раз. Мы очень рады, в прошлом году были в Казани, а сейчас вот, в Сибири. Дети были в восторге и предвкушении, для них это такая экзотика. Пока очень рады и все очень нравится. У нас в команде в основном шахматисты, но пока наши шахматисты не выспались. Так что, слава богу, что соревнования не сегодня. Мой сын встретил здесь друзей, с которыми познакомился в прошлом году - из Монголии и Италии. А дочь в том году подружилась с детьми в "Артеке", и сегодня встретила оттуда знакомую девочку. Это было приятно. Люди с разных концов света встретились в Ханты-Мансийске".

ИСТОЧНИК KP.RU