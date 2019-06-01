СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-01T07:01:01+03:00

Погода в Югре 1 июня: пасмурно и дожди. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В субботу 1 июня в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 - 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы 9 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+21 градусов, в северных и восточных районах +9,+14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+18 градусов.

В Сургуте облачная погода, дождь. Ветер западный, северный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +12 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU