2019-05-31T16:05:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске завершается отопительный сезон

Начнутся плановые работы по подготовке котельных установок
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске завершается отопительный сезонВ Ханты-Мансийске завершается отопительный сезонФото: Татьяна Коркина
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Отопительный сезон в Ханты-Мансийске завершается 1 июня. Об этом сообщает департамент городского хозяйства.

- Отключение тепла происходит со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 1 июня 2019. При этом органы местного самоуправления вправе продлить отопительный сезон в зависимости от прогноза погоды. По прогнозам метеорологов, в окружном центре в последние несколько дней держится достаточно теплая для северных широт погода: до +15-17 градусов выше нуля днем, и до +8 градусов – в ночное время, поэтому в первый день лета подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы будет прекращена, – рассказал исполняющий обязанности заместителя директора Департамента городского хозяйства Олег Шеболдасов.

Как только отопительный сезон будет завершен, все шесть теплоснабжающих организаций окружного центра начнут готовиться к новому, который начнётся 1 сентября. Им предстоит провести плановые работы по подготовке котельных установок, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к предстоящей зиме.

Всего в течение летнего сезона 2019 года коммунальщикам предстоит провести капремонт около 2,5 километров инженерных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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