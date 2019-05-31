2019-05-31T15:42:18+03:00
Общество

Более тысячи молодых семей из Югры получили выплату на погашение ипотеки

Выплату предполагается осуществить до 31 июля 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Более тысячи молодых семей из Югры получили выплату на погашение ипотекиБолее тысячи молодых семей из Югры получили выплату на погашение ипотекиФото: Татьяна Коркина
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В Югре продолжается предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям из числа молодых семей, включенных в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями молодых семей за счет средств бюджета автономного округа, заключивших до 1 июля 2019 года договоры на ипотечные жилищные кредиты на приобретение или строительство жилых помещений в регионе.

- Сумма выплаты в настоящее время рассчитана департаментом строительства Югры на 1206 семей, - сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова. - Выплаты осуществляются беззаявительно на лицевые счета граждан, открытые для обслуживания ипотечного жилищного кредита. 1006 семей во всех муниципальных образованиях автономного округа уже получили выплату. Расходы составили более 1,3 млрд рублей.

Выплату предполагается осуществить до 31 июля 2019 года. Органы власти автономного округа рекомендуют молодым многодетным семьям, которые планируют до этого срока приобрести жилье, обратиться с заявлением о выплате в департамент социального развития Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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