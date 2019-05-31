2019-05-31T15:31:28+03:00
Общество

В Нижневартовске из-за ухудшения погодных условий меняется программа празднования 1 июня

Мероприятия пройдут в закрытых помещениях
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске из-за ухудшения погодных условий меняется программа празднования 1 июня. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске из-за ухудшения погодных условий меняется программа празднования 1 июня. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с неблагоприятными погодными условиями изменились места проведения мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей. Об этом сообщает администрации города Нижневартовск.

Культурный центр «Октябрь» приглашает 1 июня юных жителей Нижневартовска на городской праздник «В стиле лета». Мероприятие состоится в фойе учреждения, а также в зрительном зале. В программе: творческие номера коллективов Дворца культуры «Октябрь», развлекательные площадки, увлекательные мастер-классы, шоу мыльных пузырей, игры, танцы, веселье и хорошее настроение. Начало в 11 часов.

Центр национальных культур для создания комфортных условий юным вартовчанам принял решение перенести праздник «Я рисую добро» с площади перед учреждением в фойе и зрительный зал ЦНК. Для ребят подготовлена развлекательная программа с участием мультипликационных героев, а также творческих коллективов. Юных участников приглашают на праздник в 11 часов.

Танцевальный флешмоб, световое шоу и интерактивные игры подготовлены для ребят во Дворце искусств. В 11 часов 30 минут начнется праздник «Улыбайся и мечтай».

Вход на все мероприятия бесплатный.

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 1 июня в Югре ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь. Порывы ветра в отдельных территориях округа могут достигать 14 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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