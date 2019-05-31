СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-31T15:12:57+03:00

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» открывает летнюю навигацию по Югре. Фото с сайта правительства Югры

В прошлом году в период летней навигации врачи осмотрели 6 073 человека

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Врачей с нетерпением ждут жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. О каждом прибытии медиков население будет оповещать местная администрация.

По информации правительства Югры, в планах сотрудников плавучей поликлиники — 45 населенных пунктов Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Кондинского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов на период с 1 июня по 20 октября.

На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, четыре аппарата лучевой диагностики: цифровые флюорограф и маммограф, дентальный рентгенологический аппарат.

Плавполиклиника проводит обследование жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры уже 6 лет. В прошлом году в период летней навигации врачи осмотрели 6 073 человека, выполнили 16 666 обследований и консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU