Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» открывает летнюю навигацию по Югре
Врачей с нетерпением ждут жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. О каждом прибытии медиков население будет оповещать местная администрация.
По информации правительства Югры, в планах сотрудников плавучей поликлиники — 45 населенных пунктов Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Кондинского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов на период с 1 июня по 20 октября.
На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, четыре аппарата лучевой диагностики: цифровые флюорограф и маммограф, дентальный рентгенологический аппарат.
Плавполиклиника проводит обследование жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры уже 6 лет. В прошлом году в период летней навигации врачи осмотрели 6 073 человека, выполнили 16 666 обследований и консультаций.
ИСТОЧНИК KP.RU