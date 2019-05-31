СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-31T14:59:07+03:00

Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По данным МЧС по ХМАО-Югре на 30 мая гидрологическая обстановка на территории округа характеризуется как стабильная. Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок.

Повышение уровня воды протекает планомерно. За последнюю неделю наблюдений вода прибывает в среднем на 5-8 сантиметров в сутки, а на реках Большой Юган, Назым, Казым, Вандрас наблюдалось снижение уровней. Также в районе с Няксимволь и с. Саранпауль на реках Ляпин и Северная Сосьва зафиксирован суточный подъем – от 77 до 137 сантиметров, не превышая критических отметок.

По состоянию на 30 мая, на всех реках наблюдается выход воды в пойменную часть. Подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано.

Мониторинг уровней воды осуществляется ежесуточно. В муниципальных образованиях заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия, проверена готовность спасательных служб и служб жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU