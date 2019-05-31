2019-05-31T14:59:07+03:00
Общество

Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано

Гидрологи отмечают незначительный рост уровня подъёма воды в реках
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПодтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

По данным МЧС по ХМАО-Югре на 30 мая гидрологическая обстановка на территории округа характеризуется как стабильная. Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок.

Повышение уровня воды протекает планомерно. За последнюю неделю наблюдений вода прибывает в среднем на 5-8 сантиметров в сутки, а на реках Большой Юган, Назым, Казым, Вандрас наблюдалось снижение уровней. Также в районе с Няксимволь и с. Саранпауль на реках Ляпин и Северная Сосьва зафиксирован суточный подъем – от 77 до 137 сантиметров, не превышая критических отметок.

По состоянию на 30 мая, на всех реках наблюдается выход воды в пойменную часть. Подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано.

Мониторинг уровней воды осуществляется ежесуточно. В муниципальных образованиях заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия, проверена готовность спасательных служб и служб жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков
Югра встречает фестиваль ВместеЯрче
«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель
Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами
В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья
В Нижневартовске обновляют дорожную разметку
Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»
Московский «брокер» обчистил счета югорчанки
Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан
Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей
Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды
В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам