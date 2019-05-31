СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-31T14:51:56+03:00

Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков. Фото с сайта pixabay.com

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В январе текущего года, деятельность конюшни уже приостанавливалась Когалымским городским судом на 90 суток. Однако, ситуация повторилась.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Югры, переоформив предпринимательство на другое лицо, конюшня продолжала существовать на дачных участках. Тем самым вызывая возмущение соседей, обратились с письменной жалобой в ведомство.

Выяснилось, что владелец конюшни разместил лошадей на земельных участках, предназначенных только для садоводства. Кроме того, всюду лежал навоз животных, что является нарушениями санитарно-эпидемиологических требовании.

Следует отметить, что участок, выданный индивидуальному предпринимателю администрацией города, предназначен исключительно для ведения садоводства.

По результатам административного расследования и проведенных экспертиз было составлено два протокола об административных правонарушениях, направленных на рассмотрение в Когалымский городской суд.

Суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности конюшни на 90 суток. Постановления суда вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU