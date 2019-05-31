Югра встречает фестиваль ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-31T14:40:25+03:00

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Югра в четвёртый раз присоединится к всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, проводимому под патронажем Минэнерго России.

- Ежегодно в фестивале принимает участие более 10 тысяч югорчан. Фестиваль поддержат университеты, школы, другие образовательные организации Югры. Предприятия ТЭК организуют «День открытых дверей», проведут встречи будущих энергетиков с потенциальными работодателями, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как добавил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Илья Ким, проведение всероссийского фестиваля энергосбережения запланировано на 12 июня 2019 года в Ханты-Мансийске. Кроме того, с июня по октябрь 2019 года на всей территории региона будет проходить социальная кампания по энергосбережению.

ИСТОЧНИК KP.RU