2019-05-31T14:40:25+03:00
Общество

Югра встречает фестиваль ВместеЯрче

Фестиваль поддержат университеты, школы, другие образовательные организации
Алена Кульмухаметова
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Югра встречает фестиваль ВместеЯрчеЮгра встречает фестиваль ВместеЯрче
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Югра в четвёртый раз присоединится к всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, проводимому под патронажем Минэнерго России.

- Ежегодно в фестивале принимает участие более 10 тысяч югорчан. Фестиваль поддержат университеты, школы, другие образовательные организации Югры. Предприятия ТЭК организуют «День открытых дверей», проведут встречи будущих энергетиков с потенциальными работодателями, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как добавил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Илья Ким, проведение всероссийского фестиваля энергосбережения запланировано на 12 июня 2019 года в Ханты-Мансийске. Кроме того, с июня по октябрь 2019 года на всей территории региона будет проходить социальная кампания по энергосбережению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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