«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от 57-летнего местного жителя.
Мужчина сообщил правоохранителям, что накануне на одном из сайтов оставил заявку на получение кредита на сумму 300 тысяч рублей. Через некоторое время с ним связался «менеджер» банка «Инвест». Девушка сообщила, что для осуществления сделки необходимо перевести 10 тысяч рублей в качестве залога. Нефтеюганец выполнил просьбу «сотрудника банка».
Позднее мужчина получил еще один звонок из данной организации. Теперь из-за плохой кредитной истории ему необходимо было оформить «поручительство» банка, стоимостью 20 тысяч рублей. Уже тогда заявитель усомнился в порядочности звонивших, но деньги все-таки перевел.
В третий раз мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности, пообещали застраховать получаемый кредит. Для этого они попросили потерпевшего произвести несколько операций в терминале. После чего с банковского счета нефтеюганца было снято почти 18 тысяч рублей.
Однако, и этот звонок не оказался последним, в общей сложности заявитель лишился порядка 70 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU