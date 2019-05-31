«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-31T14:32:47+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от 57-летнего местного жителя.

Мужчина сообщил правоохранителям, что накануне на одном из сайтов оставил заявку на получение кредита на сумму 300 тысяч рублей. Через некоторое время с ним связался «менеджер» банка «Инвест». Девушка сообщила, что для осуществления сделки необходимо перевести 10 тысяч рублей в качестве залога. Нефтеюганец выполнил просьбу «сотрудника банка».

Позднее мужчина получил еще один звонок из данной организации. Теперь из-за плохой кредитной истории ему необходимо было оформить «поручительство» банка, стоимостью 20 тысяч рублей. Уже тогда заявитель усомнился в порядочности звонивших, но деньги все-таки перевел.

В третий раз мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности, пообещали застраховать получаемый кредит. Для этого они попросили потерпевшего произвести несколько операций в терминале. После чего с банковского счета нефтеюганца было снято почти 18 тысяч рублей.

Однако, и этот звонок не оказался последним, в общей сложности заявитель лишился порядка 70 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU