СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-31T14:16:21+03:00

Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями

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30 мая департамент информатизации организовал проверку доступности электронной записи, инфокиосков и помещений для людей с ограниченными возможностями с помощью костюма GERT. Партнером мероприятия выступил Сбербанк.

Блага цифровизации и современного информационного пространства сегодня распространены повсеместно. Главная задача — обеспечить к ним доступ всем категориям населения. В первую очередь это касается людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Многофункциональные центры и поликлиники — это одни из самых популярных мест, куда приходит большое количество пожилых и людей с теми или иными нарушениями здоровья. Чтобы проверить, как адаптированы электронные системы и инфокиоски, удобна ли электронная очередь, региональным департаментом информатизации по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора была проведена проверка социально значимых учреждений. В качестве объектов были выбраны одно из отделений многофункциональных центров и городская поликлиника №17. Проверка производилась при помощи специального костюма GERT – технологичного симулятора различных форм инвалидности (слух, зрение, заболевания опорно-двигательного аппарата).

Такой костюм позволяет почувствовать все, что испытывают люди с ограниченными возможностями. По словам Владислава Щелкова, сотрудника МФЦ, который примерил на себя костюм, ощущения восприятия разительно меняются: чувствуется тяжесть, слабость, зрение и слух ограничены. Испытуемому нужно было пройти весь пусть, начиная от входа в здание и заканчивая получением услуги у консультанта МФЦ. Все точки были пройдены успешно: администратору удалось без труда зайти внутрь здания, пройти к стойке администратора и получить талон. В поликлинике №17 эксперимент также прошел успешно. Испытуемому в костюме GERT удалось без труда записаться к терапевту через инфокиоск и получить талон, самостоятельно добраться до кабинета на 2 этаже.

На том и на другом объекте была особенно отмечена помощь администраторов учреждений. Несмотря на то, что в ходе эксперимента у тех, кто надевал костюм, не было особых затруднений в передвижении и получении услуг, помощь сотрудников учреждений была неоценимой.

Костюм для эксперимента был предоставлен Сбербанком.

- Мы уделяем особое внимание адаптации банковских продуктов и услуг для людей с инвалидностью. Для этого у нас создано отдельное подразделение – «Особенный банк». Мы стремимся не только сделать инфраструктуру отделений банков доступной для всех, но и создать экосистему продуктов и сервисов, учитывающую потребности и особенности здоровья клиентов. Сейчас совместно с Правительством Тюменской области мы реализуем проект по тестированию услуг и сервисов социально значимых учреждений Тюмени. Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш регион более комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, что ранее в апреле уже были проверены некоторые городские учреждения культуры, поликлиники и отделение МФЦ на улице Первомайской.

- В ходе проверки были выявлены некоторые недочеты, например, отсутствие опознавательных знаков на кнопках вызова помощи, отсутствие специальных световых полос на ступенях, недостаточная яркость инфокиосков для удобной записи людей с ограниченными возможностями. Сейчас эти проблемы устраняются, - комментирует представитель департамента информатизации Тюменской области Татьяна Беляева.

Для справки: Костюмы Gert были изобретены в Великобритании немецким дизайнером Вольфангом Моллом для моделирования возрастных изменений человеческого организма. Изначально они использовались для подготовки медицинского персонала в университетах, но оказались полезными в сфере торговли и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU