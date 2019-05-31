СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-31T13:54:59+03:00

На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель. Фото с сайта pixabay.com

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Автоинспекторами Лангепаса во время ежедневного патрулирования на 129 километре автодороги Сургут – Нижневартовск был остановлен автомобиль под управлением 48-летнего жителя города Лангепаса.

При проверке документов выяснилось, что водитель не имел при себе водительского удостоверения и, кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проведенная по базам данных проверка показала, что нарушитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное административное правонарушение на срок 1 год 7 месяцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Добавим, что в Югре с 1 по 10 июня на трассах будут работать усиленные посты полиции. Рейды проводятся в целях безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU