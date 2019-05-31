2019-05-31T13:54:59+03:00
Происшествия

На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель

Мужчина уже был лишён прав
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель. Фото с сайта pixabay.comНа трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Автоинспекторами Лангепаса во время ежедневного патрулирования на 129 километре автодороги СургутНижневартовск был остановлен автомобиль под управлением 48-летнего жителя города Лангепаса.

При проверке документов выяснилось, что водитель не имел при себе водительского удостоверения и, кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проведенная по базам данных проверка показала, что нарушитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное административное правонарушение на срок 1 год 7 месяцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Добавим, что в Югре с 1 по 10 июня на трассах будут работать усиленные посты полиции. Рейды проводятся в целях безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано
Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков
Югра встречает фестиваль ВместеЯрче
«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами
В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья
В Нижневартовске обновляют дорожную разметку
Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»
Московский «брокер» обчистил счета югорчанки
Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан
Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей
Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды
В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам