2019-05-31T13:48:05+03:00
Общество

Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами

Мотоциклисты расскажут детям о двухколёсном транспорте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-ЮгрыМаленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Окружная Госавтоинспекция приглашает детей и их родителей на встречу с участниками мотосообщества «Мото-Союз 86» в школу №8 города Ханты-Мансийск. Встреча с мотоциклистами состоится 1 июня в 10.00 часов.

В преддверии Дня защиты детей и наступления летних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции города Ханты-Мансийска, пригласили опытных мотоциклистов, чтобы они рассказали школьникам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Участники мотосообщества «Мото-Союз 86» расскажут детям о мототехнике, о мотоэкипировке, а также о нюансах и сложностях управления двухколесным транспортом и применение ПДД на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано
Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков
Югра встречает фестиваль ВместеЯрче
«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель
В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья
В Нижневартовске обновляют дорожную разметку
Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»
Московский «брокер» обчистил счета югорчанки
Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан
Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей
Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды
В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам