СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-31T13:48:05+03:00

Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

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Окружная Госавтоинспекция приглашает детей и их родителей на встречу с участниками мотосообщества «Мото-Союз 86» в школу №8 города Ханты-Мансийск. Встреча с мотоциклистами состоится 1 июня в 10.00 часов.

В преддверии Дня защиты детей и наступления летних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции города Ханты-Мансийска, пригласили опытных мотоциклистов, чтобы они рассказали школьникам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Участники мотосообщества «Мото-Союз 86» расскажут детям о мототехнике, о мотоэкипировке, а также о нюансах и сложностях управления двухколесным транспортом и применение ПДД на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU