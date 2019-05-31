Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами
Окружная Госавтоинспекция приглашает детей и их родителей на встречу с участниками мотосообщества «Мото-Союз 86» в школу №8 города Ханты-Мансийск. Встреча с мотоциклистами состоится 1 июня в 10.00 часов.
В преддверии Дня защиты детей и наступления летних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции города Ханты-Мансийска, пригласили опытных мотоциклистов, чтобы они рассказали школьникам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Участники мотосообщества «Мото-Союз 86» расскажут детям о мототехнике, о мотоэкипировке, а также о нюансах и сложностях управления двухколесным транспортом и применение ПДД на практике.
ИСТОЧНИК KP.RU