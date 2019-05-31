В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-31T13:38:47+03:00

На это направят 93 миллиона 786 тысяч рублей

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В правительстве Югры принято решение о предоставлении в 2019 году отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение ремонта их жилья.

На поддержку могут рассчитывать инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., отдельные категории лиц, приравненных к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак.

По словам директора департамента социального развития Югры Светланы Давиденко, размер выплаты предлагается установить исходя из стоимости ремонта, предусмотренной сметой на проведение работ, составленной по результатам подомового обхода сотрудниками органов местного самоуправления. Но не свыше суммы, равной 200 000 рублей при проведении ремонта в жилых помещениях частного жилищного фонда, и не свыше суммы, равной 100 000 рублей при проведении ремонта в жилых помещениях государственного либо муниципального жилищных фондов.

- В результате проведения мероприятий будут созданы условия для благоприятного, соответствующего возрасту и состоянию здоровья проживания для 840 человек. Средства на реализацию - 93 миллиона 786 тысяч - предусмотрены на 2019 год государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие, - подчеркнула руководитель профильного департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU