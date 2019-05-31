В Нижневартовске обновляют дорожную разметку

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-31T13:33:18+03:00

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Обновление дорожной разметки в Нижневартовске выполняются вечером или ночью, чтобы не создавать помех для движения автотранспорта.

По информации управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города, в настоящее время разметка появилась по улицам Дружбы Народов, Ленина, проспекту Победы, Спортивной, частично по ул. 60 лет Октября, Омской, Маршала Жукова и другим. На очереди – улицы Чапаева и Северная. На дорогах, где запланирован ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», подрядчик обязуется нанести разметку так называемым холодным пластиком.

Рабочим управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска предстоит обновить также разметку на пешеходных переходах. Необходимая разметка наносится вблизи образовательных организаций, а также в местах интенсивного движения вартовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU