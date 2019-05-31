2019-05-31T13:03:27+03:00
Общество

Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»

Уколы молодости им придётся делать в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры». Фото с сайта pixabay.comКрасавицы Когалыма остались без «Клеопатры». Фото с сайта pixabay.com
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На 60 суток закрыли Центр красоты и здоровья «Клеопатра» в Когалыме после прокурорской проверки.

Принявшие участие в проверке специалисты Роспотребнадзора по ХМАО-Югре выяснили, что помимо парикмахерских услуг здесь, в том числе, оказывали услуги косметологические: так называемые «уколы красоты». Однако лицензии на осуществление медицинской деятельности центр не имел.

Кроме того были установлены многочисленные нарушения санитарно - эпидемиологических требований, представляющих реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью когалымчанок.

Антисанитария, отсутствие необходимой дезинфекции инструментов. Отсутствовал в проверяемом центре красоты и здоровья «Клеопатра» и специально обученный работник для целей организации противоэпидемического режима и повседневного контроля режима дезинфекции, обязательное наличие которого регламентировано санитарными требованиями.

Суд приостановил деятельность центра на 60 суток до устранения всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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