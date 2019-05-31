Московский «брокер» обчистил счета югорчанки

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-31T12:38:37+03:00

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В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской компании «The Financial Commission». «Брокер» предложил заявительнице улучшить своё финансовое положение и воспользоваться услугами по выводу денег на счёт. В процессе разговора злоумышленник порекомендовал пострадавшей перейти по ссылке https://fin-card.site и ввести данные своей банковской карты.

Вскоре со счёта югорчанки были списаны около 100 000 рублей.

Отметим, что аферист использовал абонентский номер 89777573759, зарегистрированный в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU