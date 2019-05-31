2019-05-31T12:31:03+03:00
Общество

Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан

Планируется работа приглашенных тренеров
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЛетом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

С 4 июня на протяжении всего летнего сезона работниками спортивного комплекса «Дружба» для детей и подростков будет организована физкультурно-оздоровительная работа на дворовых спортивных площадках города Ханты-Мансийска в рамках программы по организации летнего отдыха и оздоровления.

Так, на 14 игровых территориях будут проведены подвижные игры, интеллектуальные викторины, веселые старты, тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу и баскетболу.

На территориях спортивных площадок планируется работа приглашенных тренеров, а также студентов Югорского государственного университета, учащихся Технолого-педагогического колледжа, членов городских Федераций по видам спорта, педагогов физической культуры общеобразовательных школ города.

Учитывая работу предыдущих годов в данном направлении, предполагаемое количество участников программы будет более трёх тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано
Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков
Югра встречает фестиваль ВместеЯрче
«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель
Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами
В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья
В Нижневартовске обновляют дорожную разметку
Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»
Московский «брокер» обчистил счета югорчанки
Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей
Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды
В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам