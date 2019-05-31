Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан
С 4 июня на протяжении всего летнего сезона работниками спортивного комплекса «Дружба» для детей и подростков будет организована физкультурно-оздоровительная работа на дворовых спортивных площадках города Ханты-Мансийска в рамках программы по организации летнего отдыха и оздоровления.
Так, на 14 игровых территориях будут проведены подвижные игры, интеллектуальные викторины, веселые старты, тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу и баскетболу.
На территориях спортивных площадок планируется работа приглашенных тренеров, а также студентов Югорского государственного университета, учащихся Технолого-педагогического колледжа, членов городских Федераций по видам спорта, педагогов физической культуры общеобразовательных школ города.
Учитывая работу предыдущих годов в данном направлении, предполагаемое количество участников программы будет более трёх тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU