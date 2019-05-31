СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-31T12:31:03+03:00

Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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С 4 июня на протяжении всего летнего сезона работниками спортивного комплекса «Дружба» для детей и подростков будет организована физкультурно-оздоровительная работа на дворовых спортивных площадках города Ханты-Мансийска в рамках программы по организации летнего отдыха и оздоровления.

Так, на 14 игровых территориях будут проведены подвижные игры, интеллектуальные викторины, веселые старты, тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу и баскетболу.

На территориях спортивных площадок планируется работа приглашенных тренеров, а также студентов Югорского государственного университета, учащихся Технолого-педагогического колледжа, членов городских Федераций по видам спорта, педагогов физической культуры общеобразовательных школ города.

Учитывая работу предыдущих годов в данном направлении, предполагаемое количество участников программы будет более трёх тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU