СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-31T11:59:27+03:00

Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Советского района перевели мошенникам более 230 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений.Так, 20-летняя вартовчанка, желая продать диван, лишилась 50 тысяч рублей.

Другая вартовчанка отдала мошенникам шесть тысяч рублей при покупке строительного материала.

Также, аферисты, используя персональные данные жительницы Сургута, оформили микрозайм на сайте кредитной организации.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU