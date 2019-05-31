2019-05-31T11:59:27+03:00
Происшествия

Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей

Найти злоумышленников будет трудно
Алена Кульмухаметова
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Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comПять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Советского района перевели мошенникам более 230 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений.Так, 20-летняя вартовчанка, желая продать диван, лишилась 50 тысяч рублей.

Другая вартовчанка отдала мошенникам шесть тысяч рублей при покупке строительного материала.

Также, аферисты, используя персональные данные жительницы Сургута, оформили микрозайм на сайте кредитной организации.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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