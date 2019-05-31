Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-31T11:54:51+03:00

В зависимости от результатов гидравлических испытаний сроки её подачи могут быть изменены

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В Нижневартовске начался сезон проведения гидравлических испытаний. С 27 мая в нескольких микрорайонах города в домах началось отключение горячей воды. График отключения теперь размещен на портале главы города «Наш Нижневартовск».

Как сообщили в городской администрации, сервис позволяет узнать, когда именно не будет горячей воды в определенном доме. Для этого пользователю необходимо зайти в раздел «Благоустройство города» и выбрать рубрику «Отключение горячей воды». Микрорайоны, где проводятся сезонные работы, на карте выделены красным цветом. Как только будет возобновлена подача воды, границы микрорайонов поменяют цвет. Наведя курсор на желаемую территорию, можно увидеть даты отключения воды.

Добавим, в зависимости от результатов гидравлических испытаний сроки подачи горячей воды могут быть изменены.

Также на портале «Наш Нижневартовск» можно ознакомиться с графиком (картой) ремонта сетей, который ежегодно проводят ресурсоснабжающие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU