СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-31T11:33:29+03:00

В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Как оказался у чужого шкафа глубокой ночью воришка выясняют полицейские Ханты-Мансийска. Мужчину удалось задержать по горячим следам.

- Молодой человек 1997 года рождения ночью, находясь в здании по улице Гагарина, похитил из шкафа для хранения одежды денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, принадлежащие 55-летней заявительнице. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Ещё одна кража раскрыта в Сургуте. 35-летний мужчина, находясь в торговом зале магазина по улице Быстринская, похитил вещи и продукты питания, общей стоимостью более 16 тысяч рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 36 преступлений, раскрыто 24, из них: убийство, два мошенничества экономической направленности, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и семь краж. Раскрыты две ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU