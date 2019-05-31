В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-31T10:56:16+03:00

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В Международный день защиты детей в Сургуте намечается масштабный праздник. Для юных сургутян запланирована разнообразная городская программа, а также благотворительный Зелёный марафон «Бегущие сердца».

Как сообщили в администрации города Сургут, ради безопасности горожан будет перекрыто движение автотранспорта по нескольким маршрутам. Так, с 09.00 до 16.00 по улице Магистральной перекроют движение от Кукуевицкого до проспекта Ленина. С 09.00 до 15.00 нельзя проехать по проезду от перекрестка Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. С 09.00 до 13.30 по улице Университетской запретят движение от проспекта Ленина до проспекта Пролетарский по одной стороне движения от проспекта Ленина. На время перекрытия движения автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: в прямом направлении с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту. С 13.30 до 15.00 запретят движение по улице Университетской от проспекта Ленина до улицы Сибирской.

На время перекрытия движения автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский в прямом и обратном направлении, далее по маршруту.

Возможны сбои в регулярности движения маршрутов № 26, 30, 33. Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU