2019-05-31T10:56:16+03:00
Общество

В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам

Автобусы пойдут в обход
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицамВ Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицамФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Международный день защиты детей в Сургуте намечается масштабный праздник. Для юных сургутян запланирована разнообразная городская программа, а также благотворительный Зелёный марафон «Бегущие сердца».

Как сообщили в администрации города Сургут, ради безопасности горожан будет перекрыто движение автотранспорта по нескольким маршрутам. Так, с 09.00 до 16.00 по улице Магистральной перекроют движение от Кукуевицкого до проспекта Ленина. С 09.00 до 15.00 нельзя проехать по проезду от перекрестка Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. С 09.00 до 13.30 по улице Университетской запретят движение от проспекта Ленина до проспекта Пролетарский по одной стороне движения от проспекта Ленина. На время перекрытия движения автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: в прямом направлении с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту. С 13.30 до 15.00 запретят движение по улице Университетской от проспекта Ленина до улицы Сибирской.

На время перекрытия движения автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский в прямом и обратном направлении, далее по маршруту.

Возможны сбои в регулярности движения маршрутов № 26, 30, 33. Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подтоплений населённых пунктов в ХМАО не зарегистрировано
Дачники Когалыма «выгнали» конюшню со скаковыми лошадьми с садовых участков
Югра встречает фестиваль ВместеЯрче
«Менеджер» банка вместо кредита нефтеюганцу снял с карты все деньги
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
На трассе под Лангепасом задержан пьяный водитель
Маленьких югорчан приглашают на встречу с байкерами
В Югре ветеранам войны выплатят субсидии на ремонт жилья
В Нижневартовске обновляют дорожную разметку
Красавицы Когалыма остались без «Клеопатры»
Московский «брокер» обчистил счета югорчанки
Летом на спортивных площадках Ханты-Мансийска ждут три тысячи горожан
Пять югорчан за сутки перевели мошенникам четверть миллиона рублей
Вартовчанам предлагают изучить карту отключения горячей воды
В Ханты-Мансийске ночью из шкафа для одежды вор похитил 12 тысяч рублей