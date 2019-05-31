СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-31T10:48:04+03:00

В Нефтеюганске украли ещё один велосипед Фото: Татьяна Коркина

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от местной жительницы о краже велосипеда. Найти преступников не составило труда.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, неизвестный совершил кражу велосипеда, который она хранила в автомобиле, припаркованном у дома. Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму более семи тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых, ими оказались несовершеннолетние жители города, со слов которых, кражи они совершили для личного использования транспорта.

С наступлением летнего сезона, полицейские рекомендуют бережнее относиться к своему имуществу. Не оставлять без присмотра велосипеды, детские коляски и скутеры возле торговых павильонов, магазинов, в подъездах жилых домов, возле домов культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU