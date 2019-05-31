В Нижневартовске устанавливают композиционные фигуры

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-31T10:41:42+03:00

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Более десяти арт-объектов установят в городе в ближайшее время в Нижневартовске. Первые ландшафтные украшения появились на набережной реки Обь.

Уже установлены фигуры «Дама с цветами и ее кавалер», «Дельфины», «Олени». Все они выполнены в технике «топиария» - представляет материал зеленого цвета, похожий на искусственную траву.

Фигуры выполнены в технике «топиария». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Как рассказал директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска Виталий Проскуряков, в этом году по всему городу планируется установить различные объекты-украшения. Среди них, например, фигуры зайца и белки на велосипеде, «альпийские горки», инсталляции, выполненные из различных материалов. Кроме того, улицы и микрорайоны города начали украшать композициями из цветов. Первыми вартовчан порадуют самые ранние весенние цветы – тюльпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU