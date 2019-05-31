СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-31T10:24:30+03:00

В Пыть-Яхе на шиномонтажке молодые люди оставили пенсионера без колёс. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратился 66-летний местный житель с заявлением о том, что в отношении него совершено мошенничество.

Полицейским мужчина рассказал, что оказывает помощь своему сыну, у которого в собственности имеется шиномонтаж, пока тот на рабочей вахте. Накануне происшествия сын сообщил, что есть покупатель на девять шин для грузового транспорта, каждая из которых оценивается в 19 тысяч рублей. Для этого необходимо было встретиться на трубной базе с клиентом.

В назначенное время «покупатель» пояснил, что в ближайшее время подойдут двое молодых людей. Шины были перегружены и молодые люди пояснили, что в течение 20 минут деньги поступят на счёт продавца. Убыв на шиномонтаж, мужчина стал ожидать поступления денег, но ни ему, ни сыну деньги так и не поступили. Общий материальный ущерб составил 171 тысячу рублей.

Как позже стало известно полицейским, ни продавец, ни покупатель не вели прямого диалога. Посредством телефона неизвестный связался с продавцом и покупателем, назначил им место встречи, при этом покупателю дал свой номер карты для оплаты шин. После того, как шины были получены, деньги ушли третьему лицу, которое и организовало сделку

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU