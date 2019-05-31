2019-05-31T10:00:57+03:00
Общество

На Черном Мысу в Сургуте построят речной вокзал

В течение года будет презентован проект
Алена Кульмухаметова
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На Черном Мысу в Сургуте построят речной вокзал. Фото с сайта pixabay.comНа Черном Мысу в Сургуте построят речной вокзал. Фото с сайта pixabay.com
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Участок новой дороги появится от Чёрного Мыса до улицы Рыбников в рамках уникального проекта. Там же появится речной вокзал и рассматривается вопрос о строительстве жилых домов и социальных объектов.

- Сургут впервые идет на подписание такого соглашения. Это крупный инвестиционный проект. По предварительным подсчетам вложения составляют 3-5 млрд рулей. Мы начинаем комплексно осваивать территорию в районе Речного вокзала площадью 30 гектаров. Юго-восточная часть города требует развития. На участке проходит магистральная дорога. Нам нужно двигаться в этом направлении, - сказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Накануне был подписан соответствующий документ. Подписи под ним поставили глава города Вадим Шувалов и генеральный директор компании ООО «Строительный консалтинг» Василий Птицын.

У города уже есть опыт сотрудничества с компанией. Полгода назад было подписано концессионное соглашение по строительству парка на этой территории.

- Данное соглашение - еще один шаг к развитию территории. Через 6-12 месяцев наша компания презентует проект. Он будет выдвинут на общественное обсуждение. Все пожелания жителей будут услышаны. Фаза строительства начнется через 2,5-3 года, - сообщил директор компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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