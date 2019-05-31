СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-31T09:52:11+03:00

Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Ханты-Мансийска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Молодой человек действовал в составе банды

Изменить размер текста: A A

Длительный срок грозит 25-летнему жителю Ханты-Мансийска за наркотики. Его «бизнес» вовремя прикрыли полицейские.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, югорчанин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере с помощью сети Интернет.

Согласно материалам уголовного дела, с марта по июнь 2018 года обвиняемый, действуя в составе банды, регулярно получал партии «синтетики», которые реализовывал за вознаграждение через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города.

При попытке совершения очередного преступления злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Общая масса изъятых наркотиков составила более 750 граммов.

В отношении обвиняемого по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU