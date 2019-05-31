СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-31T09:43:31+03:00

Обь в районе Нижневартовска выросла ещё на два сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 31 мая составляет 767 сантиметров. За сутки уровень воды понизился на два сантиметра.

Годом ранее на это же число Обь поднималась до 845 сантиметров. Опасности подтопления территорий не существует.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU