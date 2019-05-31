2019-05-31T09:43:31+03:00
Общество

Обь в районе Нижневартовска выросла ещё на два сантиметра

Горожан просят соблюдать меры безопасности
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Обь в районе Нижневартовска выросла ещё на два сантиметра. Фото с сайта администрации города НижневартовскОбь в районе Нижневартовска выросла ещё на два сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 31 мая составляет 767 сантиметров. За сутки уровень воды понизился на два сантиметра.

Годом ранее на это же число Обь поднималась до 845 сантиметров. Опасности подтопления территорий не существует.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Черном Мысу в Сургуте построят речной вокзал
Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Ханты-Мансийска
Старушка из Сургута перевела шесть миллионов рублей мошенникам ради липовой компенсации за БАДы
Губернатор Югры отвечала на вопросы земляков больше четырёх часов
В Югре за смерть пятилетнего ребёнка пьяный водитель получил пять лет тюрьмы и компенсация в три миллиона рублей
Под утро в ХМАО водитель «Тойота» сбил на грузовом причале женщину
Для юных жителей Ханты-Мансийска на центральное площади готовят большое представление
В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции Радужного
В новом микрорайоне Нижневартовска открывается детская поликлиника
В Ханты-Мансийске на глазах у детей бывший муж застрелил женщину, её отчима и пытался свести счёты с жизнью
Погода в Югре 31 мая: облачно и дожди
В Нефтегаюганске судят руководителя «Артели» за отмывание денег дольщиков
В «Суши-Хаус» города Покачи посетителей кормили роллами с кишечной палочкой
В Нижневартовске состоялся автомобильный флэшмоб «АВТО-STOP-ВИЧ»
В Ханты-Мансийске разработаны пять туристических маршрутов для маломобильных горожан
В Нижневартовске дорожники ремонтируют улицу Ленина