2019-05-31T09:31:14+03:00
Общество

Старушка из Сургута перевела шесть миллионов рублей мошенникам ради липовой компенсации за БАДы

Найти злоумышленников будет трудно
Алена Кульмухаметова
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Старушка из Сургута перевела шесть миллионов рублей мошенникам ради компенсации за БАДы. Фото с сайта pixabay.comСтарушка из Сургута перевела шесть миллионов рублей мошенникам ради компенсации за БАДы. Фото с сайта pixabay.com
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Странную логику проявила пожилая сургутянка. Ради получения компенсации в 176 тысяч рублей она перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Сургута обратилась 71-летняя сургутянка, которая в результате мошенничества лишилась более 5 млн 800 тысяч рублей. Пенсионерке позвонил мужчина, который представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация в размере 146 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее делала заказ БАДов, а данная фирма ликвидирована в связи с тем, что поставляла некачественный товар и всем покупателям положена выплата.

Пострадавшая вспомнила, что двумя годами ранее приобретала крем за семь тысяч рублей. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оплатить комиссию в размере 31 тысячи рублей. Кроме того, звонивший стал настаивать на том, что отказаться от выплаты невозможно, а уплаченные деньги потом будут ей возвращены. Заявительница совершила первый денежный перевод. После чего пенсионерке позвонил еще один сотрудник контрольно-ревизионной комиссии и сообщил, что необходимо оплатить налог в размере 90 тысяч рублей, а так как потерпевшая имеет удостоверение ветерана труда, то ей полагается скидка в размере 50%. Также сургутянке под разными предлогами неоднократно звонили мошенники и требовали очередного переводов денег.

Пострадавшая залезла в кредиты, так как унять аппетиты звонивших собственных денег уже не хватало. Таким образом, югорчанка в течение месяца совершила порядка 35 переводов на общую сумму в размере более 5 млн 800 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, пытавшихся совершить преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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