СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-31T09:00:59+03:00

Губернатор Югры отвечала на вопросы земляков больше четырёх часов. Фото с сайта правительства Югры

Трансляция «Прямой линии» с губернатором велась в эфире окружной телерадиокомпании

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«Прямая линия» губернатора Натальи Комаровой с жителями Югры состоялась 30 мая. За 4 часа 22 минуты, глава региона ответила на 58 вопросов земляков.

Пресс-служба правительства округа отметила, что во время эфира Наталья Комарова лично следила за вопросами, поступающими в её аккаунт в социальной сети «Инстаграм» и зачитывала их.

Трансляция «Прямой линии» с губернатором велась в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», едином официальном сайте государственных органов округа, в группе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте», на сайтах 20 региональных СМИ.

Онлайн трансляцию в социальных сетях посмотрели более 60 000 человек, они оставили более 1000 сообщений и комментариев, трансляция велась в 70 пабликах и сообществах региона.

Во время эфира в студию позвонил 251 югорчанин, на портал прямой линии поступило 269 вопросов от 243 человек.

Всего до и во время прямого эфира по всем каналам поступило 1798 вопросов.

Самыми активными были жители Нягани и Сургута. Основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, перехода на новую систему обращения с ТКО, социального обеспечения.

Стенограмма «Прямой линии» с губернатором округа Натальей Комаровой будет размещена на едином официальном сайте государственных органов Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU