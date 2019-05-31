СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-31T08:54:06+03:00

В Югре за смерть пятилетнего ребёнка пьяный водитель получил пять лет тюрьмы и компенсация в три миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Машина «вылетела» на тротуар и сбила двух пешеходов

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Шансов остаться в живых у пятилетнего жителя Ханты-Мансийска не оставалось, когда управляемая неадекватным водителем машина вылетела на тротуар. Мужчине придётся ответить по всей строгости закона.

Накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Под этой сухой формулировкой скрывается следующее: в октябре 2018 года вечером нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля. Не справившись с управлением, на большой скорости выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия от полученных повреждений скончался ребенок 2013 г.р.

Суд назначил наказание пьяному водителю в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем сроком на два года шесть месяцев. Взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн. рублей в пользу каждого родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU