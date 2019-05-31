2019-05-31T08:34:25+03:00
Общество

Для юных жителей Ханты-Мансийска на центральное площади готовят большое представление

Занятие найдётся для детей всех возрастов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Для юных жителей Ханты-Мансийска на центральное площади готовят большое представление. Фото с сайта администрации Ханты-МансийскаДля юных жителей Ханты-Мансийска на центральное площади готовят большое представление. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийска
Изменить размер текста:

На Центральной площади окружной столицы Югры 1 июня с 11 до 14 часов состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей – празднику счастливого детства.

Программу откроет театрализованное представление. На протяжении всего мероприятия на Центральной площади будут работать интерактивные творческие, информационные и спортивно-развлекательные площадки, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Так, на площадке мастеров аквагрима можно будет украсить свое лицо яркими летними красками. На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству хантымансийсцам будут раскрыты секреты ниткографии, бумагопластики, лепки из теста, росписи по дереву и даже рисования шоколадом! У тех, кто давно мечтал научиться игре на гитаре, будет возможность получить уроки музицирования на открытом воздухе.

Прямо на Центральной площади приверженцы активного отдыха смогут сдать нормы ГТО, а также проверить свои силы в традиционных играх обских угров, веселых стартах или на полосе препятствий для велосипедистов. Также хантымансийцев ждут «Большие игры» и аттракцион «Энгри бёрдз».

Ни одного любителя науки и техники не оставят равнодушным показательные выступления преодоления препятствий на радиоуправляемых моделях танков. Испытать свой ум можно будет в сеансе одновременной игры в шахматы на 25 досках, а также в различных викторинах и конкурсах. Участники творческой площадки «Пятачок предпринимательства» смогут примерить на себя роль бизнесмена, приняв участие в увлекательной игре.

Благодаря работе контактного мини-зоопарка все желающие смогут познакомиться с кроликами, шиншиллами, белками, енотовидной собакой и другими милыми зверятами.

Украсит праздничные мероприятия концертная программа детских творческих коллективов и солистов культурно-досугового центра «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Черном Мысу в Сургуте построят речной вокзал
Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Ханты-Мансийска
Обь в районе Нижневартовска выросла ещё на два сантиметра
Старушка из Сургута перевела шесть миллионов рублей мошенникам ради липовой компенсации за БАДы
Губернатор Югры отвечала на вопросы земляков больше четырёх часов
В Югре за смерть пятилетнего ребёнка пьяный водитель получил пять лет тюрьмы и компенсация в три миллиона рублей
Под утро в ХМАО водитель «Тойота» сбил на грузовом причале женщину
В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции Радужного
В новом микрорайоне Нижневартовска открывается детская поликлиника
В Ханты-Мансийске на глазах у детей бывший муж застрелил женщину, её отчима и пытался свести счёты с жизнью
Погода в Югре 31 мая: облачно и дожди
В Нефтегаюганске судят руководителя «Артели» за отмывание денег дольщиков
В «Суши-Хаус» города Покачи посетителей кормили роллами с кишечной палочкой
В Нижневартовске состоялся автомобильный флэшмоб «АВТО-STOP-ВИЧ»
В Ханты-Мансийске разработаны пять туристических маршрутов для маломобильных горожан
В Нижневартовске дорожники ремонтируют улицу Ленина