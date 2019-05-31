Для юных жителей Ханты-Мансийска на центральное площади готовят большое представление

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-31T08:34:25+03:00

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На Центральной площади окружной столицы Югры 1 июня с 11 до 14 часов состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей – празднику счастливого детства.

Программу откроет театрализованное представление. На протяжении всего мероприятия на Центральной площади будут работать интерактивные творческие, информационные и спортивно-развлекательные площадки, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Так, на площадке мастеров аквагрима можно будет украсить свое лицо яркими летними красками. На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству хантымансийсцам будут раскрыты секреты ниткографии, бумагопластики, лепки из теста, росписи по дереву и даже рисования шоколадом! У тех, кто давно мечтал научиться игре на гитаре, будет возможность получить уроки музицирования на открытом воздухе.

Прямо на Центральной площади приверженцы активного отдыха смогут сдать нормы ГТО, а также проверить свои силы в традиционных играх обских угров, веселых стартах или на полосе препятствий для велосипедистов. Также хантымансийцев ждут «Большие игры» и аттракцион «Энгри бёрдз».

Ни одного любителя науки и техники не оставят равнодушным показательные выступления преодоления препятствий на радиоуправляемых моделях танков. Испытать свой ум можно будет в сеансе одновременной игры в шахматы на 25 досках, а также в различных викторинах и конкурсах. Участники творческой площадки «Пятачок предпринимательства» смогут примерить на себя роль бизнесмена, приняв участие в увлекательной игре.

Благодаря работе контактного мини-зоопарка все желающие смогут познакомиться с кроликами, шиншиллами, белками, енотовидной собакой и другими милыми зверятами.

Украсит праздничные мероприятия концертная программа детских творческих коллективов и солистов культурно-досугового центра «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU