В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции Радужного

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-31T07:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший начальник полиции Радужный. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, в марте и апреле 2017 года подсудимый передал 200 тысяч рублей взятку сотруднику другого правоохранительного ведомства за получение информации о планируемых мероприятиях по выявлению преступников, причастных к хищению углеводородного сырья. При передаче взятки начальник полиции по городу Радужный был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Собраны достаточные доказательства, в основу которых легли результаты оперативно-разыскной деятельности, показания более 40 свидетелей, заключения технико-криминалистической, генетической и лингвистических экспертиз.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU