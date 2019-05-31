2019-05-31T07:58:48+03:00
Происшествия

В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции Радужного

Он отправлен к колонию строгого режима
Алена Кульмухаметова
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В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции РадужногоВ зале суда взят под стражу бывший начальник полиции РадужногоФото: Татьяна Коркина
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Бывший начальник полиции Радужный. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, в марте и апреле 2017 года подсудимый передал 200 тысяч рублей взятку сотруднику другого правоохранительного ведомства за получение информации о планируемых мероприятиях по выявлению преступников, причастных к хищению углеводородного сырья. При передаче взятки начальник полиции по городу Радужный был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Собраны достаточные доказательства, в основу которых легли результаты оперативно-разыскной деятельности, показания более 40 свидетелей, заключения технико-криминалистической, генетической и лингвистических экспертиз.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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