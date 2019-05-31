В зале суда взят под стражу бывший начальник полиции Радужного
Бывший начальник полиции Радужный. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере.
Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, в марте и апреле 2017 года подсудимый передал 200 тысяч рублей взятку сотруднику другого правоохранительного ведомства за получение информации о планируемых мероприятиях по выявлению преступников, причастных к хищению углеводородного сырья. При передаче взятки начальник полиции по городу Радужный был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.
Собраны достаточные доказательства, в основу которых легли результаты оперативно-разыскной деятельности, показания более 40 свидетелей, заключения технико-криминалистической, генетической и лингвистических экспертиз.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU