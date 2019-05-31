2019-05-31T07:34:32+03:00
Общество

В новом микрорайоне Нижневартовска открывается детская поликлиника

Её смогут посещать более пяти тысяч ребятишек
Алена Кульмухаметова
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В новом микрорайоне Нижневартовска открывается детская поликлиника. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ новом микрорайоне Нижневартовска открывается детская поликлиника. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Накануне, 30 мая, в Югре состоялась Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой. В числе самых часто задаваемых вопросов были жилищные программы. ЖКХ и здравоохранение.

Так, молодая мама из Нижневартовска поинтересовалась развитием в городе сети детских поликлинических отделений в новых микрорайонах.

- Мы проживаем в новых микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской. Для меня и большинства мам является актуальной тема отсутствия филиала детской поликлиники в нашем районе. Прошу Вас рассмотреть вопрос открытия дополнительного филиала, - сказала вартовчанка.

Губернатор ответила. Что работа по открытию новой поликлиник уже ведётся.

- Это действительно актуальная проблема вообще для больших городов. Если вы обратили внимание, уважаемые земляки, мы пошли по пути приобретения нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов и размещаем там поликлинические отделения – взрослые и детские. Недавно такое открыли в п. Пойковском. В Нижневартовске поликлиника №3 – самая загруженная. За ней закреплены больше 14 тысяч ребятишек, более четырех тысяч из них – живут в новых микрорайонах. Врачи в три этапа проводят прием, допоздна. Поэтому мы приняли решение приобрести помещение, в котором разместим отделение врачебной практики для детского населения. Оно будет седьмое в городе. Больше пяти тысяч юных нижневартовцев смогут обслуживаться там. Сейчас завершается работа по комплектованию данного отделения, - подчеркнула во время прямого эфира губернатор Югры Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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