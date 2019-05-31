СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-31T07:24:26+03:00

В Ханты-Мансийске на глазах у детей бывший муж застрелил женщину, её отчима и пытался свести счёты с жизнью. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Жестокая кровавая семейная драма развернулась накануне поздним вечером на дачах под Ханты-Мансийском. Вооружённый мужчина расстрелял двух человек на глазах у детей.

По информации следственного комитета Югры, вечером 30 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов на территории садово-огороднического кооператива в Ханты-Мансийске раздаются выстрелы. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела 58-летнего мужчины и 33-летней женщины.

В совершении двойного убийства подозревается бывший супруг женщины.

Мужчина убил двух человек и пытался свести счёты с жизнью. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

По предварительной версии следствия, подозреваемый с охотничьим ружьем пришел в дом, где находилась его бывшая супруга, их малолетние дети и отчим женщины. Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увез их к своему родственнику. После этого он попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время подозреваемый госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По уголовному делу следователями и криминалистами СКР проводится комплекс следственных действий. Дети осматриваются специалистами, каких-либо телесных повреждений у них не обнаружено. С ними работают сотрудники правоохранительных органов и других служб.

ИСТОЧНИК KP.RU