СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-31T07:08:01+03:00

Погода в Югре 31 мая: облачно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 31 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по западным районам умеренный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём +15,+20 градусов, по северным и восточным районам +8,+13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, +10 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU