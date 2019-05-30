2019-05-30T15:58:44+03:00
Происшествия

В Нефтегаюганске судят руководителя «Артели» за отмывание денег дольщиков

Без квартир остались почти сто семей
Алена Кульмухаметова
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В Нефтегаюганске судят руководителя «Артели» за отмывание денег дольщиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нефтегаюганске судят руководителя «Артели» за отмывание денег дольщиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Артель». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и отмывании денег, приобретенных преступным путем в особо крупном размере.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, обвиняемый обманом похитил деньги 91 гражданина, привлеченные в виде инвестиций для постройки жилого дома, расположенного в Нефтеюганске.

Более 50 миллионов рублей злоумышленник перечислил на банковские счета юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, то есть легализовал их.

В результате неправомерных действий обвиняемого участникам долевого строительства причинен ущерб в размере более 170 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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