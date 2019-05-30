2019-05-30T15:41:39+03:00
Общество

В «Суши-Хаус» города Покачи посетителей кормили роллами с кишечной палочкой

Заведение закрыто до устранения всех нарушений
Алена Кульмухаметова
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В «Суши-Хаус» города Покачи посетителей кормили роллами с кишечной палочкой. Фото с сайта pixabay.comВ «Суши-Хаус» города Покачи посетителей кормили роллами с кишечной палочкой. Фото с сайта pixabay.com
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Поесть и не отравиться было сложно в популярном заведении города Покачи. Накануне в «Суши-Хаус» нагрянула проверка, результаты которой не утешительны.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО, на заведение пожаловались сразу трое жителей города по поводу некачественных продуктов.

Проверка, организованная ведомством, показала, что помимо полной антисанитарии, отсутствии вентиляции и многочисленных нарушениях в плане доставки, роллы оказались опасными для употребления.

По результатам лабораторных исследований установлено, что четырёх пробах из девяти исследованных ингредиентов для изготовления роллов выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), являющиеся санитарно-показательными микроорганизмами.

По факту выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном и вынесено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. По решению Нижневартовского районного суда назначен временный запрет деятельности сроком на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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