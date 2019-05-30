В Нижневартовске состоялся автомобильный флэшмоб «АВТО-STOP-ВИЧ»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-30T15:13:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопробег стал самым зрелищным в череде мероприятий Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Югре. Так, в Нижневартовске около сорока автомобилистов приняли участие во флешмобе. На стоянке рядом с набережной автомобили выстроились в ряд в виде символа борьбы с этим заболеванием – красной ленточкой.

Добавим, что вирус иммунодефицита человека, который впервые обнаружили в 1981 году, пока нельзя уничтожить, однако можно контролировать и прекратить размножение с помощью антиретровирусной терапии. Терапия сохраняет трудоспособность у ВИЧ-позитивных людей, дает возможность рожать здоровых детей, сохранять качество жизни.

В Югре количество заболевших растёт в геометрической прогрессии.

ИСТОЧНИК KP.RU