В Ханты-Мансийске разработаны пять туристических маршрутов для маломобильных горожан

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-30T14:49:43+03:00

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Глава окружного центра Максим Ряшин рассказал о состоянии дел по созданию безбарьерной среды в муниципалитетах автономного округа.

- Необходимость безбарьерности наиболее значимых объектов следует решать не только для инвалидов, но и для других маломобильных групп. В разные периоды жизни в такой среде нуждаются до 50% населения, включая людей с временными или длительными нарушениями здоровья, беременных женщин, людей преклонного возраста, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста, иные категории населения, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении либо получении услуги, - выразил мнение Максим Ряшин.

С 2015 года во всех муниципальных образованиях реализуются Планы мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов. В «дорожных картах» речь идет не только о доступности архитектурной среды, но и о доступности услуг. В Ханты-Мансийске и еще четырех муниципалитетах региона (Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Кондинский и Нижневартовский районы) проводятся мероприятия по повышению уровня доступности объектов и услуг в сферах туризма, торговли и общественного питания. Так в окружной столице общественными организациями инвалидов заключены соглашения о сотрудничестве с предпринимателями по доставке продуктов первой необходимости. Туроператорами, работающими в городе разработаны пять туристических туров для маломобильных жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU