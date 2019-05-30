В Нижневартовске дорожники ремонтируют улицу Ленина
Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начались в Нижневартовске. Подрядчик приступил к подготовке к капитальному ремонту дороги по улице Ленина.
По информации городской администрации, обновить предстоит отрезок в 1,5 километра от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников (четная сторона). Общая площадь участка составляет более 19 тысяч квадратных метров.
О начале мероприятий по подготовке к асфальтированию водителям сигнализирует соответствующий паспорт объекта, установленный у дороги. Сейчас ведется демонтаж пандусов. Дорожная сеть пока не перекрыта. По условиям контракта завершить работы на участке подрядчику необходимо до конца июля.
Напомним, в этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать примерно 17,5 км участков. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте. Отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог», размещённого на портале главы города «Наш Нижневартовск».
ИСТОЧНИК KP.RU