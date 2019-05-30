Женщина в теле из Мегиона ради огромной компенсации отдала мошенникам четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-30T14:06:32+03:00

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Алчность и глупость подвела 44-летнюю жительницу Мегиона. Услышав сумму компенсации в полмиллиона рублей, женщина забыла об осторожности. При этом югорчанку не смутило, компенсация в десятки раз выше стоимости таблеток от похудения.

Полицейским женщина рассказала, что несколько дней назад на её телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником прокуратуры Москвы. Он сообщил ей, что по постановлению суда заявительнице полагается возмещение суммы ущерба за покупку лекарственного средства в размере 580 тысяч рублей. Женщина действительно заказывала через социальные сети средство для похудения. Некоторое время она его принимала, но результат не устроил.

Позже потерпевшей снова перезвонили. Разговор вела уже девушка, которая рассказала о некой комиссии от суммы возмещения ущерба в размере 17 400 рублей. На следующий день потерпевшей перезвонила другая девушка и рассказала об очередных необходимых платежах в виде страховых взносов на более крупные суммы 120 000 и 92 800 рублей. Рассчитывая на выплаты, женщина перевела все названые суммы электронными платежами. Получив деньги, злоумышленники прекратили связь.

Жительница Мегиона лишилась более 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU